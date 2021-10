Mulher é encontrada com vida em mata de João Pessoa após 4 dias de sumiço

As operações de busca foram lideradas pelo Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba

Depois de quatro dias desaparecida, uma mulher de 42 anos foi encontrada com vida em uma área de mata de João Pessoa (PB), na tarde de sexta-feira (8). As operações de busca foram lideradas pelo Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba.

Rita Kátia do Nascimento havia sumido na segunda-feira (4), após levar a filha de 12 anos até uma unidade de saúde. Ao longo do caminho, a garota, que é autista, teria corrido para dentro da zona de mata, no bairro do Geisel. Rita Kátia, então, teria ido atrás da filha.

A garota foi encontrada ainda na segunda-feira por um caseiro, enquanto a mãe permaneceu desaparecida até sexta, relata o tenente Ramon Santiago do Nascimento, do DOC (Departamento de Operações com Cães) do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba.

Nascimento participou do resgate da mulher. Segundo ele, Rita Kátia foi localizada em uma área próxima a um córrego e um barranco.

“Ela estava deitada, toda encolhida. Pensamos que estivesse em óbito, mas, felizmente, quando nos aproximamos, vimos que uma das pernas mexeu. Aí, fizemos todo o atendimento pré-hospitalar”, diz.

“A primeira pergunta que ela fez foi sobre a filha”, lembra.

De acordo com o tenente, uma das hipóteses é que a mulher tenha caído do barranco. Rita Kátia apresentava lesões quando foi resgatada.

“Ela estava com o rosto inchado e o corpo machucado. Estava bem fraquinha”, relata Nascimento. “A vegetação da área tem bastante espinho. É bem espinhenta. Fica ruim andar nesse terreno.”

A mulher foi levada para o Hospital de Trauma de João Pessoa, onde passou por atendimento. Segundo a instituição, Rita Kátia recebeu alta médica neste sábado (9).