Mulher arranca 11 dentes com as próprias mãos: “Agora preciso de uma dentadura”

Seis anos atrás, alguns dentes de Danielle Watts, então com 36 anos, começaram a ficar moles. A moradora de Suffolk, na Inglaterra , começou o seu calvário pelo sistema de saúde pública, o NHS. Por causa de uma fila de espera imensa, ela não conseguia marcar uma consulta com um dentista. E o problema foi piorando, ainda mais com o início da pandemia de Covid-19, quando os atendimentos ficaram bem escassos.

Sem dinheiro para fazer o tratamento em clínica particular, só restou à britânica esperar, aguentando dores cada vez mais frequentes e intensas. Até que recentemente, ela tomou uma decisão: arrancar sozinha 11 dentes! Em conversa com o PAGE NOT FOUND , do jornal Extra , Danielle, de 42 anos, que está desempregada, contou como tudo aconteceu:

Você tem alguma habilidade odontológica ou foi tudo no improviso?

Nenhuma. Foi no desespero mesmo. Não havia outra escolha a não ser removê-los eu mesma. E os dentes estavam presos por pouco.

Os dentes estavam deteriorados?

Não. Não havia cáries ou obturações. Mas abaixo das gengivas, eles já estavam mortos.

Então foi uma doença nas gengivas?

Sim, foi exatamente isso.

Pode contar exatamente como fez para arrancar os dentes?

Eles estavam tão soltos nas minhas gengivas que era apenas uma simples torção ou puxão. Foi assim que fiz, sem alicate, nem nada.

E você não teve medo de sofrer um forte sangramento ou uma infecção?

Não, exatamente porque eles não estavam muito presos nas gengivas.

Os dentes que restaram estão sadios?

Não. A maioria das minhas raízes está exposta, e os dentes estão moles. Então eles acabarão como o resto eventualmente.

Você ainda vai tentar uma consulta pelo NHS?

Sim. Se eu não encontrar um dentista do NHS, terei que removê-los, como fiz com os outros.

Quanto você pagaria por esse serviço em uma clínica particular?

Não tenho a menor ideia, mas seria bem caro. Agora preciso de uma dentadura.

E vai esperar pelo NHS?

Sim, não tenho como pagar por uma dentadura, tenho que esperar ajuda do NHS.

Como você se sente?

A minha auto-estima está muito baixa. Eu tenho vergonha de aparecer com esse visual na frente das pessoas. A dentadura significaria o mundo voltando a sorrir para mim.

Análise do caso

“A doença periodontal acomete a estrutura de suporte do dente. A gengiva funciona como se fosse um tapete do osso, e cada dente está inserido em de uma cavidade dentro do osso. Não é comum um paciente extrair os próprios dentes, mas no caso dela, com a perda óssea, às vezes o dente fica preso só na parte do tecido mole, só na gengiva. É como o que acontece com o dente de leite. A extração é fácil. Para não comprometer muito a autoestima da paciente, a solução é a prótese imediata, que é colocada logo após a extração”, explicou ao PAGE NOT FOUND o dentista Jeter Ribeiro, especialista em Prótese Dentária, doutor em Implantodontia e professor da UFRJ.