Mudança em horários de empresas fazem usuários de transporte intermunicipais aguardarem mais de sete horas e não retornem para casa

Após mudança nos horários dos transportes intermunicipais, passageiros que precisaram voltar para seus respectivos municípios na quarta-feira, 27, não puderam. A empresa Petroacre que fazia a linha foi trocada para outro horário e a que deveria assumir, a Transacreana, não disponibilizou nenhum veículo.

A mudança de horários foi publicada no Diário Oficial de 26 de outubro de 2021, porém os usuários não foram avisados e nem a empresa que ficou responsável pelos novos horários colocou veículo para suprir as demandas.

“Fiquei o dia todo na rodoviária esperando e nada, quando busquei informação soube que a empresa que fazia só faria hoje pela manhã e a responsável por fazer a linha, simplesmente, não mandou veículo nenhum. Fiquei num dilema entre pagar estadia ou dormir na rodoviária. Pedi dinheiro emprestado para poder pagar a passagem de hoje. É uma falta de respeito”, disse um usuário.

Uma funcionária da Petroacre relatou que havia um acordo entre as empresas e revezavam os horários semanalmente. Porém, ontem, foi realizada uma mudança sem antecedência e quem se prejudicou foi o usuário, pois a empresa responsável não disponibilizou veículo.

“Chegamos na rodoviária, no mesmo horário de outras vezes, e não tinha ninguém vendendo passagens e tivemos que retornar hoje pela manhã, gastamos com transporte mais uma vez por falta de responsabilidade de quem assumiu o horário e não cumpriu com seu compromisso”, disse uma jovem.

O responsável pelo a outra empresa foi procurado, mas até o fechamento desta matéria não se pronunciou.