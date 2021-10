MPF abre inquérito para apurar irregularidades de prisões em flagrante em Epitaciolândia

- Publicidade-

Saiu no Diário Eletrônico, uma portaria do Ministério Público Federal (MPF) que resolveu abrir um inquérito civil para apurar supostas irregularidades na coleta de dados durante as prisões em flagrantes realizadas pela Delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia.

O procurador da República, Luiz Costa Almeida Dias, disse qu as informações contidas no processo apontam para a inobservância dos parâmetros estabelecidos no Protocolo Brasileiro de Perícia Forense e no Protocolo de Istambul, em especial a ausência de fotografia de lesões e escoriações, em prisão em flagrante realizado no município.

“Resolve instaurar inquérito civil para apurar a insuficiência de dados nos laudos de exame de corpo de delito, em desacordo com os parâmetros estabelecidos no Protocolo Brasileiro de Perícia Forense e no Protocolo de Istambul”, diz.