MOTORISTA FUGIU: Casal morre e bebê fica ferida em grave colisão frontal na capital de Rondônia

A mulher que era passageira de Linnequer não portava documentos de identificação e não foi reconhecida por familiares dele. Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML)

A colisão frontal que resultou na morte de um homem e uma mulher aconteceu na madrugada deste domingo (17) na Rua Anari, próximo da Avenida Jatuarana, bairro Cohab, na zona Sul de Porto Velho (RO). Uma bebê de aproximadamente 10 meses foi socorrida ao hospital João Paulo II.

Conforme o Rondoniaovivo apurou no local, uma motocicleta Honda Titan seguia na Rua Anari sentido a Rua Pau Ferro, quando foi atingida de frente por um carro modelo Peugeot 207 que vinha no sentido oposto.

Com a colisão, o carro ainda arrastou a moto por aproximadamente 50 metros. Após o acidente, o motorista do carro fugiu a pé. Equipes do Samu foram chamadas, mas o casal morreu enquanto recebia atendimento médico.

A bebê que também estava na moto foi socorrida ao hospital e aparentemente não sofreu lesões graves.

O condutor da motocicleta foi identificado como sendo o apenado Linnequer Pimentel da Silva. A tornozeleira eletrônica dele ficou caída na cena do acidente.

O casal levava junto com a motocicleta duas caixinhas de cerveja e um pacote de picanha. A bebida e a carne ficaram espalhadas no asfalto. Parte da carne ficou presa no motor do automóvel.

A Polícia Civil investiga para descobrir quem era o motorista do automóvel. Ele responderá por duplo homicídio no trânsito.

