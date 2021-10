Motorista e passageiro de carro são indiciados por importunação sexual de ciclista

- Publicidade-

A Polícia Civil de Palmas, no Paraná, indiciou Jackson Barboza Simões, de 19 anos, e Deivid Figueiredo Pereira, de 21 anos, por importunação sexual e lesão corporal qualificada. Os dois são acusados de aproximar o carro e assediar a estudante Andressa Lustosa, de 25 anos, enquanto ela andava de bicicleta em uma rua do município.

O caso aconteceu no dia 26 de setembro e foi registrado por câmeras de seguranças. Nas imagens, é possível visualizar Andressa em meio a rua quando um carro branco se aproxima e o passageiro coloca os braços na janela para tocar o corpo da mulher, que se desequilibra e cai em seguida.

O condutor do veículo disse aos policiais que não quis facilitar a ação do jovem, mas confirmou a intenção do passageiro de assediar a estudante. Por esse motivo, ele responde como coautor da importunação sexual.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Felipe Souza, o episódio teve como circunstância qualificadora o fato de Andressa ser mulher. Ele afirmou ainda que os dois acusados seguem presos. Para o crime de importunação sexual, a pena prevista é de reclusão de 1 a 5 anos. Já a pena para o crime de lesão corporal qualificada é de 1 a 4 anos.

A estudante de direito comemorou a decisão nas redes sociais. Andressa disse que, por muito tempo, o corpo da mulher foi percebido como ‘coisa pública’ e que esse tipo de comportamento não são mais toleráveis. “Vamos fazer a lei ao nosso favor, vamos denunciar”, escreveu na publicação.