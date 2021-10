Motorista de 34 anos que sofreu acidente em rodovia morre em hospital de Rio Branco

- Publicidade-

Armando da Silva de Souza, de 34 anos, morreu no início da tarde desta sexta-feira (1). Ele sofreu um acidente na quinta-feira (30), no quilômetro 80 da BR-364, próximo à Vila Campinas, com a carreta que dirigia. A informação da morte foi confirmada pela direção do Pronto-Socorro de Rio Branco, que disse que o paciente estava gravíssimo.