Motociclistas estão envolvidos em mais de 80% dos acidentes com vítimas fatais no Acre

Quantidade de acidentes recentes com mortes, 10 dias após o encerramento da Semana de Trânsito, tem preocupado o Detran/AC, que chama a atenção para a imprudência dos motoristas



Pelo menos três acidentes de trânsito com vítimas fatais foram registrados no Acre dentro da última semana.

Nos últimos sete dias, pelo menos três acidentes de trânsito com vítimas fatais foram registrados no Acre. Destes, duas vítimas estavam em motocicletas, comprovando o dado de que motociclistas estão envolvidos em cerca de 83% dos acidentes com vítimas fatais do estado. Apesar de apresentar redução de acidentes entre 2020 e 2021, cerca de 10 dias após o encerramento da Semana Nacional de Trânsito, a presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) afirma que os casos são preocupantes.

Na última terça-feira, o Sargento dos Bombeiros José Medeiros, de 65 anos, morreu após perder o controle da moto e um carro passar por cima de sua cabeça. No domingo,3, uma criança de 9 anos foi atropelada ao tentar atravessar trecho da BR-317, e há uma semana a dentista Maria Josilayne, de 24 anos, morreu em um acidente causado por uma jovem que conduzia um carro sem ter habilitação. Outro caso recente foi o do motociclista morreu ao colidir contra um caminhão na BR-317 no dia 17 de setembro. Os dados sobre os acidentes são do setor de estatística da análise criminal da Polícia Militar e se refere, ao primeiro semestre deste ano.



Carro da jovem de 19 anos após o acidente que acabou matando Maria Josilayne.

“Com essa constante repetição de acidentes fatais, nos preocupa porque o nosso número aceitável de vítimas fatais é zero (…) Nós, recentemente, acabamos uma campanha nacional de trânsito, temos realizado várias campanhas educativas, durante o ano, não paramos a fiscalização no sentido de coibir os crimes de trânsito, pessoas que dirigem sem habitação, pessoas que ingerem bebida alcoólica e vão para a direção … Então, para essas pessoas a fiscalização continuou”, afirma Taynara Martins, presidente do Detran Acre.

Até agosto deste ano, o Detran registrou 27 acidentes de trânsito com vítimas fatais em todo o Estado, o que apresenta uma redução de 28,95% com relação ao mesmo período do ano passado, em que foram registrados 38 casos. No entanto, vale relembrar que, até março de 2020, ainda não havia a pandemia pelo novo coronavírus, assim como o isolamento social, que afetou no movimento de veículos nas ruas.

De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária, 90% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas. “Não podemos conduzir um veículo que, muitas vezes, se torna uma arma, que tira, ceifa a vida de pessoas no trânsito. Não podemos conduzir nenhum tipo de veículo com irresponsabilidade, com imprudência. Hoje a nossa estatística em relação à imprudência é bastante alta, então isso nos preocupa”, comenta Taynara.