Motociclista morre em colisão entre moto e caminhão

- Publicidade-

O motociclista Flávio Moura, 21 anos, que conduzia uma moto Honda/Fan vermelha, morreu nesta segunda-feira (8/10), após sofrer um acidente e perder massa cerebral. Flávio foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) às 14h07. A corporação empregou duas viaturas e dez militares no atendimento.

Segundo o CBMDF, o jovem tinha ferimentos fatais e teve perda de massa cerebral. Apesar da constatação, a equipe aguardou a chegada do SAMU para que a médica pudesse atestar o óbito.

O outro condutor, Juarez, 53 anos, dirigia um Caminhão FORD/CARGO 1722. Ele se apresentou no quartel do GPCIU, no Pistão Sul. Estava consciente, orientado e estável, assim, não necessitou de transporte a uma unidade de saúde. Juarez permaneceu no quartel dos Bombeiros, até a PMDF levá-lo sob custódia para a delegacia.

Acidentes envolvendo motociclistas

Segundo dados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF), a média mensal de acidentes fatais envolvendo motociclistas de 2021 até o mês de setembro foi de 5%, sendo assim, diminuiu comparado a 2020, que foi de 7,41 por mês.

Porém, o trânsito do DF registrou um aumento no número de motos durante a pandemia e as vendas cresceram mais de 48%, fato explicado por fatores como o mercado de trabalho e os altos preços da gasolina. Com o aumento nas vendas e na quantidade de motociclistas nas ruas, é necessária mais prudência e consciência no trânsito para evitar acidentes.