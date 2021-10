Mortos em confronto com o Gefron após sequestro de motorista são identificados

- Publicidade-

Estevão Freitas Ramos, de 25, e a adolescente Ketlen Bezerra de Souza, de 16 anos, são os dois mortos durante um confronto com policiais do Gefron. Os corpos foram liberados na manhã desta quinta-feira, 14, do Instituto Médico Legal de Rio Branco.

De acordo com a polícia, na manhã de quarta-feira, 13, quatro criminosos renderam em Rio Branco um motorista de aplicativo. A vítima foi amarrada, amordaçada e colocada no bagageiro do carro. O bando seguiu para a região de fronteira e o condutor do carro furou uma barreira do Gefron. A partir desse momento teve início uma perseguição.

Os criminosos abandonam o carro com a vítima e fugiram por uma área de mata. Em um dos trechos da BR-317, houve uma troca de tiros que terminou com Estevão e Ketlen baleados. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Um terceiro acusado foi preso e o quarto envolvido conseguiu fugir.