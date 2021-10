Mortes por tuberculose aumentam pela primeira vez em 10 anos devido à Covid-19

Leia mais sobre tuberculose

A tuberculose é causada por bactérias (Mycobacterium tuberculosis) que afetam com mais frequência os pulmões e podem se espalhar quando o doente tosse. Porém, 85% das pessoas que desenvolvem tuberculose podem ser tratadas e curadas com medicamentos, segundo a OMS.

Segundo o novo relatório, em 2020, mais pessoas morreram de tuberculose, com muito menos pessoas sendo diagnosticadas e tratadas ou recebendo tratamento preventivo em comparação com 2019, e os gastos gerais com serviços essenciais diminuíram.

Em muitos países, recursos humanos, financeiros e outros foram realocados do combate à tuberculose para a resposta à Covid-19, limitando a disponibilidade de serviços essenciais, aponta o relatório.

A segunda causa do regresso é que as pessoas buscam atendimento onde ele foi reduzido ou interrompido, segundo a OMS.

“Esta é uma notícia alarmante que deve servir como um alerta global para a necessidade urgente de investimentos e inovação para fechar as lacunas no diagnóstico, tratamento e cuidados para milhões de pessoas afetadas por esta doença antiga, mas evitável e tratável”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-Geral da OMS.

Os serviços de combate à tuberculose estão entre muitos outros interrompidos pela pandemia de Covid-19 em 2020, mas o impacto sobre a doença foi particularmente grave, de acordo com o relatório.

O novo relatório apresenta dados sobre as tendências das doenças e a resposta à epidemia de 197 países e áreas, incluindo 182 dos 194 Estados-Membros da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Mortes sobem e diagnósticos caem

O aumento no número de mortes por tuberculose ocorreu principalmente nos 30 países com mais casos de tuberculose (veja a lista abaixo).

Os desafios de fornecer e acessar serviços essenciais fizeram com que muitas pessoas com a doença não fossem diagnosticadas em 2020.

O número de pessoas recentemente diagnosticadas e relatadas aos governos nacionais caiu de 7,1 milhões em 2019 para 5,8 milhões em 2020.

Os países que mais contribuíram para a redução global das notificações entre 2019 e 2020 foram Índia (41%), Indonésia (14%), Filipinas (12%) e China (8%). Esses e outros 12 países responderam por 93% da queda global total das notificações.

Também houve diminuição na oferta de tratamento preventivo para tuberculose. Cerca de 2,8 milhões de pessoas acessaram os tratamentos em 2020, uma redução de 21% desde 2019.

Além disso, o número de pessoas tratadas para tuberculose resistente aos medicamentos caiu 15%, de 177 mil em 2019 para 150 mil em 2020, equivalente a apenas um em três dos necessitados.

Investimento global cai

O relatório observa uma redução nos gastos globais em serviços de diagnóstico, tratamento e prevenção de tuberculose, de US$ 5,8 bilhões para US$ 5,3 bilhões, o que é menos da metade da meta global de financiamento total da resposta à doença de US$ 13 bilhões anuais por 2022.

O financiamento nos países de baixa e média renda (LMICs), que respondem por 98% dos casos de tuberculose notificados, continua sendo um desafio.

Do total de recursos disponíveis em 2020, 81% vieram de fontes domésticas, com os países do Brics (Brasil, Federação Russa, Índia, China e África do Sul) respondendo por 65% do total de recursos domésticos, aponta o relatório.

O maior doador bilateral é o governo dos Estados Unidos. E o maior doador internacional é o Fundo Global de Luta contra a Aids, Tuberculose e Malária.

Enquanto isso, embora haja progresso no desenvolvimento de novos diagnósticos, medicamentos e vacinas para tuberculose, isso é limitado pelo nível geral de investimento em pesquisa e desenvolvimento, que foi de US$ 900 milhões em 2019 e está muito aquém da meta global de US$ 2 bilhões por ano.

Meta global diminui, mas estados têm melhorias

As metas globais de tuberculose não foram atingidas no último ano e parecem cada vez mais fora de alcance, segundo o relatório. Globalmente, a redução no número de mortes por tuberculose entre 2015 e 2020 foi de 9,2% — cerca de um quarto do caminho para a marca de 2020, de 35%.

Mas o relatório também aponta alguns sucessos. Globalmente, o número de pessoas que adoecem com tuberculose a cada ano (em relação à população) caiu 11% de 2015 a 2020, um pouco mais da metade do caminho para a marca de 2020, de 20%.

A região europeia da OMS superou a marca de 2020, com uma redução de 25%. Isto foi principalmente impulsionado pelo declínio na Rússia, onde a incidência caiu 6% ao ano entre 2010 a 2020.

A região africana da OMS esteve perto de atingir o marco, com uma redução de 19%, o que reflete reduções de 4% a 10% ao ano na África do Sul e em vários outros países da África Austral, após um pico na epidemia de HIV e a expansão da prevenção e cuidados com a tuberculose e o HIV.

“Temos apenas um ano para alcançar as metas históricas de tuberculose de 2022, comprometidas pelos chefes de estado na primeira Reunião de Alto Nível das Nações Unidas sobre tuberculose”, disse Tereza Kasaeva, diretora do Programa Global de Tuberculose da OMS.

O relatório apela aos países para que implementem medidas urgentes para restaurar o acesso aos serviços essenciais de tuberculose.

Além disso, apela para a duplicação dos investimentos em pesquisa e inovação, bem como ações em todo o setor da saúde e outros para abordar os determinantes sociais, ambientais e econômicos da doença e suas consequências.

Metas globais

Em 2014 e 2015, todos os Estados Membros da OMS e da ONU adotaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Estratégia da OMS para acabar com a tuberculose.

A Estratégia da OMS para acabar com a tuberculose visa uma redução de 90% nas mortes por tuberculose e uma redução de 80% na taxa de incidência até 2030, em comparação com a linha de base de 2015. Os marcos para 2020 incluem uma redução de 20% na taxa de incidência e uma redução de 35% nas mortes.

A Declaração Política da ONU sobre tuberculose também incluiu quatro novas metas para o período 2018-2022:

Tratar 40 milhões de pessoas com tuberculose;

Alcance de pelo menos 30 milhões de pessoas com tratamento preventivo de tuberculose para uma infecção latente de tuberculose;

Mobilizar pelo menos US$ 13 bilhões anualmente para o acesso universal ao diagnóstico, tratamento e cuidados contra a tuberculose;

Mobilizar pelo menos US$ 2 bilhões anualmente para pesquisa sobre tuberculose.

Tuberculose no mundo

Aproximadamente 90% das pessoas que adoecem com tuberculose a cada ano vivem em 30 países. Em 2020, a maioria das pessoas que desenvolveu a doença eram adultos, os homens representaram 56% de todos os casos; as mulheres adultas, 33%; e as crianças, 11%.

Muitos novos casos de tuberculose são atribuídos a cinco fatores de risco: desnutrição, infecção por HIV, transtornos relacionados ao uso de álcool, tabagismo e diabetes.

Os 30 países com maior incidência de tuberculose são: Angola, Bangladesh, Brasil, República Centro-Africana, China, Congo, Coreia do Norte, República Democrática do Congo, Etiópia, Gabão, Índia, Indonésia, Quênia, Lesoto, Libéria, Mongólia, Moçambique, Mianmar, Namíbia, Nigéria, Paquistão, Papua-Nova Guiné, Filipinas, Serra Leoa, África do Sul, Tailândia, Uganda, Tanzânia, Vietnã e Zâmbia.