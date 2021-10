Morre o ator e humorista Caike Luna, o Cleiton do Zorra Total

- Publicidade-

O ator paranaense Caike Luna morreu na manhã deste domingo (3) após ser diagnosticado com câncer em abril deste ano. O humorista ficou nacionalmente conhecido pelo personagem Cleitom, no programa Zorra Total.

Em abril, ele comunicou que estava tratando o Linfoma Não-Hodgkin, o mesmo que acometeu o ator Reynaldo Gianecchini.

A morte do artista foi confirmada pela humorista Katiuscia Canoro nas redes sociais. “É com a maior tristeza do mundo que venho comunicar a partida do meu irmão Caike Luna”, publicou a intérprete de Lady Kate.

O canal Multishow, onde Luna integrava o elenco de programas como “Baby Rose” e “Treme Treme”, também lamentou a perda: “O domingo amanhece triste com a partida do nosso querido e talentoso Caike Luna, que, por tantas vezes, fez o país inteiro sorrir”.