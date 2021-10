Morre em Vilhena um dos primeiros empresários da construção civil de Acrelândia e desbravador do município

Na internet amigos e familiares lamentaram a morte do empresário que ajudou desbravar o município de Acrelândia.

Morreu vítima de parada cárdica Valdir Pereira Dos Santos em Vilhena-RO, onde estava morando. Valdir é esposo da professora Inez Pereira Dos Santos há qual por anos labutou na educação de Acrelândia, Valdir foi um dos primeiros empresários do ramo da construção Civil em Acrelândia.

Com sua empresa Concepel por anos ajudou a desenvolver o município de Acrelândia gerando emprego e renda ao município. Natural do estado do Paraná, Valdir chegou em Acrelândia no ano de 1984 na linha 12 da Vila Redenção, muito conhecido em Acrelândia deixou seu legado a este município.

Valdir estava passando por tratamento de saúde e nesta sexta-feira-22, teve uma parada cárdica, a triste notícia foi comunicada por seus famílias. Na internet amigos e familiares lamentaram a morte do empresário que ajudou desbravar o município de Acrelândia. Valdir Pereira dos Santos deixa Filhos e netos.