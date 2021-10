Morador da Vila Liberdade/Cruzeiro do Sul faz vídeo recebendo picada de cobra

- Publicidade-

O morador “Petelte” da vila liberdade na BR364 em Cruzeiro do Sul, gravou um vídeo sendo picado por uma cobra Cobra-cipó-verde que estava dentro de sua casa. No vídeo mostra o momento em que ele brinca com o animal.

Segundo Petelte a cobra não tinha veneno e tanto ele como a cobra estão bem. “Eu encontrei ela em minha casa e ela é super dócil, não faz mal a ninguém depois eu vou fazer outro vídeo mostrando os filhotes dela” Disse



A cobra cipó verde, não é peçonhenta, de tamanho mediano a grande, possui corpo muito delgado e cauda muito longa. Alimentam-se de anuros e de lagartos. Ovípara, há registros de fêmeas que portam de quatro a dez ovos, possui atividade diurna. É bastante encontrada no oeste, sul do Brasil, atingindo Argentina e Uruguai.

Petelte também aproveitou para chamar a atenção da prefeitura, sobre a ambulância da Vila liberdade, que até o momento não está levando pacientes em caso graves, “Só está servindo para levar exames para cidade e as pessoas de caso grave se quiser vão em carro particular”

Vídeo: