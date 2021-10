Ministério Público intima a cantora Zélia Duncan a depor por críticas a Neymar

- Publicidade-

A cantora Zélia Duncan, 57, foi intimada pelo Ministério Público de São Paulo para esclarecer as ofensas contra o jogador Neymar, 29. O andamento do processo foi determinado pelo promotor de justiça Roberto Bacal nesta terça-feira (26). As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

O jogador entrou com um processo contra a cantora após ela o chamar de “decepção como cidadão” e sugerir que ele pague seus impostos. As afirmações foram feitas por Duncan nas redes sociais em setembro, após Neymar ter dito em uma entrevista que não recebia o devido valor dos brasileiros.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o pedido alega que o jogador sofreu difamação e seus advogados querem uma retratação pública e mais explicações dos motivos que levaram a cantora a duvidar da honra do atleta. Os advogados querem ainda que Zélia responda em até 48 horas um questionário com 11 perguntas.