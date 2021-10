Militares do Giro capturam foragido na Sobral

- Publicidade-

Militares do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro), da Polícia Militar, capturaram um foragido da justiça, na tarde de segunda-feira, 18, na estrada da Sobral, durante a operação Trânsito Seguro.

A ação ocorreu na estrada do Sobral. Durante a operação, a equipe avistou uma motocicleta conduzida por uma mulher, com um homem na garupa. Os militares realizaram a abordagem e não encontraram nada de ilícito. A equipe policial, então, realizou a consulta nominal e constou, em desfavor do homem, um mandado de prisão em aberto.

O envolvido foi encaminhado a delegacia para serem tomadas as providências cabíveis.