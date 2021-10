Mesmo com vitória, Seleção Brasileira é criticada na internet

– Quem lembra de quando a Seleção Brasileira era respeitada? – questionaram diversos internautas, trazendo fotos de antigas escalações da Seleção Brasileira com Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Kaká.

E MAIS:

– Essa Seleção de hoje empataria com o Cruzeiro – ironizou outro internauta.

– Que futebol deprimente joga a Seleção do Tite – constatou outro torcedor desapontado com a atuação do Brasil.

A Seleção Brasileira volta a entrar em campo no próximo domingo para enfrentar a Colômbia pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil lidera a etapa com 9 vitórias em 9 jogos.