Mercado tem dia de apreensão com “debandada” no Ministério da Economia

Morning Call, com Priscila Yazbek, destaca o que há de mais importante na economia mundial e nacional nesta sexta-feira (22)

mercado financeiro começou esta sexta-feira (22) de olho no cenário doméstico, com a debandada da Economia e a crise fiscal no Brasil.

O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, pediram demissão, junto com dois outros secretários adjuntos.

Eles resolveram deixar o Ministério depois que o governo decidiu romper o teto de gastos para acomodar o Auxílio Brasil. A decisão final teria sido tomada depois que Guedes não reagiu ao anúncio do auxílio para os caminhoneiros e a mudança no teto de gastos que ampliaram o espaço do teto para R$ 83,6 bilhões.

As manobras para furar o teto foram aprovadas dentro da PEC dos Precatórios, aprovada ontem à noite pela comissão especial da Câmara dos Deputados. A ideia original da PEC era jogar R$ 50 bilhões em precatórios para frente, mas o texto aprovado ontem garantiu um espaço ainda maior, de R$ 83 bilhões para bancar um “pacote de bondades” que ajude a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e dos parlamentares, como o auxílio de R$ 400 a 17 milhões de famílias, uma ajuda financeira aos caminhoneiros e obras nas bases eleitorais

Em dólar, já somos a pior bolsa do mundo em 2021. Segundo dados da Economatica, nossas empresas perderam R$ 284 bilhões em valor de mercado

No noticiário das empresas, começa hoje a temporada de balanços, com a divulgação dos números da Hypera depois do fechamento.

Exterior

No mercado externo, os futuros das bolsas americanas operam em leve alta. O S&P, um dos principais índices do mercado americano, renovou ontem a máxima histórica depois de sete dias seguidos de alta, impulsionado pelos resultados de empresas americanas: 83% das companhias que já divulgaram resultados superaram as expectativas.

Outro fator que contribuiu para a alta de ontem foram os dados de pedidos de seguro-desemprego, que ficaram em 290 mil, abaixo da expectativa do mercado de 300 mil. Foi o menor número desde o começo da pandemia, indicando recuperação do mercado americano.

Na China, a Evergrande pagou o título de US$ 83,5 milhões que venceu em 23 de setembro, pouco antes do prazo de um mês expirar. A situação traz algum alívio, mas, ainda assim, as bolsas na Ásia fecharam mistas.

Na Europa, os índices avançam seguindo o exterior e com bons resultados de empresas, como a Loreal. Porém, investidores monitoram riscos no Reino Unido: a subvariante da Delta vem provocando novos casos de Covid e o índice confiança do consumidor relativa a outubro indica o pior resultado desde fevereiro.

Agenda do dia

Dados do Banco Central sobre o Setor externo de setembro serão divulgados, e a A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga, às 10h, a Sondagem Industrial de setembro

às 10h45, nos Estados Unidos, saem PMIs preliminares da indústria, serviços e composto de outubro. Além disso, membros do FED e presidente Jerome Powell fazem discursos entre 11h e 12h.