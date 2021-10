MENTIRA: áudio de voluntário da Cufa que fala sobre sequestro de criança é mentira

- Publicidade-

Um áudio que circula em grupos de whatsapp desde ontem, terça-feira, 19, onde a mulher se identifica como sendo da Cufa (Central Única das Favelas), informando que uma ação Policial no Bairro Esperança seria referente ao sequestro de uma criança e que a mesma teria sido colocada na mala de um veículo, é MENTIRA.

A matéria verdadeira foi inclusive postada no site Ecos da Notícia, com informações da Polícia Militar.

A reportagem do Ecos da Notícia, ao ver a foto que tem sido compartilhada junto com o áudio mentiroso, verificou se tratar de uma ocorrência de roubo no bairro Manoel Julião, onde após, localizar o veículo e confirmar diante da abordagem que se tratavam dos assaltantes, todos foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes.

Nossa equipe de reportagem confirmou novamente, hoje quarta-feira,20, com os policiais responsáveis pela ocorrência na tarde de ontem e nada foi acrescentado a ocorrência. Ou seja, não existe , pelo menos não nesta situação, nenhum sequestro de criança e nenhuma criança foi retirada da mala do carro.

Nossa equipe também entrou em contato com a pessoa responsável pela CUFA, aqui na capital, para identificar a pessoa que fez o áudio e compartilhou, dizendo inclusive se tratar de uma informação dada por um policial, o que não procede.

A pessoa já foi identificada e nós comunicamos ao responsável pela CUFA, para que este possa tomar as providências necessárias, tendo em vista se trata de um áudio mentiroso e que tinha o objetivo de aterrorizar mães e seus filhos.