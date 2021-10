- Publicidade-

Danilo Moreira Barros, 12 anos, é de Senador Guiomard e veio para Rio Branco hoje. No fim da tarde, saiu de casa, no bairro da Paz, e ainda não retornou.

A família pede para quem souber do paradeiro da criança entrar nos números (68) 992285126 ou (68) 999169354.