Membros de quadrilha que fizeram casal refém em residência serão interrogados na terça-feira

Os quatro integrantes de uma quadrilha, que mantiveram um casal refém durante um assalto, serão interrogados nesta terça-feira, 26. A audiência de instrução e julgamento do processo será realizada a partir das 8 horas na Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco.

Paulo Sérgio Ribeiro Ferreira, o filho dele, Paulo Ricardo da Silva Ferreira, Jessé Silva e Souza e Misael Antônio dos Passos foram presos em flagrante, após manter um casal refém dentro da própria casa, por quase duas horas. O crime aconteceu no dia 10 de fevereiro desse ano.

Consta na denúncia que três dos quatro réus invadiram a residência, localizada no Conjunto Village, para realizar um roubo, mas um filho das vítimas percebeu a movimentação estranha e acionou a polícia. Quando a PM chegou ao local um dos criminosos estava na frente do imóvel, dentro de um carro, e os demais no interior da casa.

A partir daí teve início uma longa e tensa negociação entre os policiais e os criminosos. Duas horas depois o drama do casal chegou ao fim. Os três criminosos decidiram libertar os reféns e se entregar. Além dos interrogatórios serão ouvidas as testemunhas de acusação e defesa. Entre elas, as duas vítimas.