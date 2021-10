Mega-Sena da Sorte pode pagar valor de R$ 16,9 milhões nesta terça-feira (19)

Seja bem-vinda, SORTE! Apostadores de todos os cantos do Brasil têm bons motivos para comemorar a chegada dessa semana especial: serão 3 sorteios da Mega-Sena para apostar! Ou seja, ao invés dos dois concursos tradicionais, haverá uma oportunidade extra para buscar os prêmios milionários da maior loteria do país.

O concurso 2420 da Mega desta terça-feira (19) abre a sequência de sorteios da loteria na semana, podendo pagar até R$ 16,9 milhões em prêmios para quem acertar as seis dezenas que serão sorteadas nesta noite, às 20h (horário de Brasília).

E se dois sorteios da principal loteria do país por semana já eram bons, agora imagine três! Para celebrar a chegada da semana da Sorte – a penúltima entre as semanas especiais do calendário anual – o Mega Loterias fez uma seleção de três jogos estratégicos que vão multiplicar as suas chances de premiação na principal loteria do país. Confira!