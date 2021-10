Médico veterinário morre em colisão na BR-364

- Publicidade-

Um acidente, envolvendo um caminhão e uma motocicleta, tirou a vida do médico veterinário Fábio Júnior Perrut Lima, na tarde deste domingo (11), na BR-364, próximo ao município de Ariquemes.

De acordo com a PRF, o médico, que era morador do município de Candeias do Jamari, viajou para visitar o pai.

Ao retornar pela BR-364, sentido Porto Velho, na tentativa de ultrapassar um caminhão próximo a uma curva, ele acabou colidindo com outro caminhão, que estava no sentido contrário.

A PRF também informou que o motorista do caminhão ainda tentou jogar o veículo para o acostamento, mas Fábio ainda atingiu o penúltimo eixo do semirreboque.

O médico não resistiu e morreu no local.