“Matam por diversão e crueldade”, diz sobrinha de catador de latinhas que foi morto a pauladas na calçada em Xapuri

Rossana Silva, sobrinha de Railson Rodrigues da Silva (55), o catador de latinhas morto a pauladas na calçada da rua 17 de Novembro, em Xapuri, na madrugada do domingo (10), lamentou a morte do tio em uma publicação no Facebook e disse que o assassinaram por “diversão e crueldade”.

“Uma vida que foi tirada por mais um crime cruel. Até quando vamos viver esse terror, meu Deus, onde os assassinos ficam impunes, matam por diversão e crueldade um pai de família que nunca mais irá abraçar seus filhos. A dor da perda da família. Pessoas cruéis e sem sentimento deveriam ter uma punição maior ou pena de morte. Chega de ver famílias chorando e tudo fica como se não tivesse Acontecido nada. Descanse em paz, tio Railson”, afirmou.

O principal suspeito de ter cometido o crime foi preso no seringal Morro Branco, zona rural de Xapuri. À polícia, ele disse que teria matado Railson “por engano”.

O homem acusado de tê-lo assinado deve ser encaminhado ao presídio Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco.