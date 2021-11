Marido oferece esposa para amigo durante bebedeira, no outro dia se arrepende

- Publicidade-

Na noite deste sábado (30), um homem que preferiu não revelar seu nome, com idade entre 20 a 25 anos, ofereceu a sua esposa para um amigo durante bebedeira e no dia seguinte, se arrependeu e saiu de casa, e a esposa não sabe por onde anda o marido.

O marido, chamou o amigo para beber em sua casa e após algumas cervejas e alguns petiscos, ofereceu a esposa que tem 22 anos, para manter relação sexual, a esposa que também participava da bebedeira, aceitou e levou o amigo para o quarto, o marido continuou bebendo, após um determinado tempo, eles voltaram e continuaram como se nada aconteceu.

No dia seguinte, já sem o efeito da cachaça, logo pela manhã, o marido acorda, pega algumas roupas e sai de casa, se sentindo arrependido por ter oferecido a esposa para o amigo.

A mulher ligou por diversas vezes, mas ele não atende, ela também se arrependeu do que fez.

A esposa procurou o site PortalP1 para relatar o fato que aconteceu, que seria uma forma dele saber que ela está muito arrependida também.

“Meu bem volta para casa, estou muito triste com o que aconteceu ontem à noite – sábado,30, – não sei o que passou na minha cabeça na hora que você me ofereceu para seu amigo, vamos esquecer tudo e seguir com o nosso casamento”, disse a esposa arrependida.

O casal é casado há cinco anos e não tem filhos, estava com planos de terem filho no ano que vem, 2022.