Mariana Rios compartilha música que fez para o filho que perdeu: ‘Paz’

Nesta quinta-feira (30/09), a atriz Mariana Rios compartilhou um desabafo através das redes sociais que emocionou seus seguidores. A famosa contou que fez uma música especial para o bebê que perdeu em julho do último ano, após sofrer um aborto espontâneo.

No momento do ocorrido, a artista estava noiva de Lucas Kalil e aproveitou para mostrar um pedacinho deste novo projeto para seus fãs. “Dizem que quando você tem uma gravidez interrompida, você precisa dar nome ao seu bebezinho e rezar por ele. Eu fiz isso. E essa é minha oração em forma de música pra ele. A última do meu EP ‘Basta Sentir Deus'” , escreveu Mariana .

Logo após, a cantora fez uma carta aberta aos seguidores. “Espero que através dessas canções vocês tenham sentido paz, alegria e amor. Afinal de contas, todos esses sentimentos fizeram parte de mim ao escrevê-las. Um beijo no coração de cada um!” .

Diversos internautas exaltassem seu novo trabalho e interagiram com a publicação.

“Maravilhosa! Ficou lindo demais!” , opinou uma. “Você me emociona cada vez mais. Parabéns!” , afirmou outra.