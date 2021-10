Maria Cândida relembra ‘flerte’ de Richard Gere e afirma ter ficado mexida

O galã demonstrou interesse por ela e chegou a passar boa parte do encontro acariciando a mão da jornalista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A apresentadora Maria Cândida, 50, relembrou que durante uma entrevista com Richard Gere, 72, na época do lançamento do filme “Vem Dançar Comigo” (1992), o galã demonstrou interesse por ela e chegou a passar boa parte do encontro acariciando a mão da jornalista.

A gente estava no quarto escolhido para ser o lugar da entrevista. Ele passou o tempo todo tocando na minha mão. Fiquei como uma boba. Eu já tinha entrevistado o Brad Pitt, o Matt Damon, o Keanu Reeves, mas o Richard mexeu comigo”, revelou em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

“Ele é muito inteligente e charmoso”, continua Cândida. Ela conta que, após a conversa, o ator ainda teria procurado por ela no hotel. “No fim da entrevista, era para ele ficar no quarto esperando o próximo jornalista, mas não. Ele saiu e me procurou no hotel, me buscando no corredor”, conta.

“Não tive reação. Eu também estava casada na época, mas hoje eu faria diferente. Eu podia ter entregue um cartão, marcado para depois. Nunca mais o vi”, completou a comunicadora. Recentemente, ela compartilhou fotos de um ensaio que fez em 2004, para a revista VIP.

“Essa foto faz parte de um ensaio de 2004 que fiz para a revista VIP, em que eu encarnava a jornalista Carrie Bradshaw, que era a protagonista da série ‘Sex and the City’ que estreou na TV em 1998 e foi até 2004″, conta na legenda.

Eu morava em NY em 1999 e respirei essa série por todos os poros. ‘Sex and the City’ foi a minha série favorita quando estava nos 30 e poucos”, completa ela comemorando o remake da série, que chega em dezembro, na plataforma HBO Max.