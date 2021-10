Mâncio Lima está com surto do tipo mais agressivo da malária

- Publicidade-

A prefeitura de Mâncio Lima emitiu Nota alertando os moradores para um surto de casos de malária falciparum nas localidades Tonico, Vinte e Batoque. As autoridades avisam que em caso de sintomas, as pessoas procurem as unidades de saúde para diagnóstico e tratamento gratuito.

Segundo o coordenador setor de Endemias da secretaria Municipal de Saúde, Francisco Melo, de janeiro até setembro deste ano, o registro médio mensal foi de 10 casos deste tipo de malária no município, porém em outubro, até quarta-feira, 20, haviam 65 casos já diagnosticados deste tipo especifico.

Melo cita que várias medidas estão sendo tomadas para conter o surto, como busca ativa de pessoas nestes locais para a realização do teste rápido, borrifação intradomiciliar, que é uma técnica de controle vetorial; Instalação e reposição de mosquiteiros impregnados nestas localidades, além de ações de educação em saúde.

”Quanto mais cedo identificamos casos, mais rápido cortamos o ciclo de transmissão. É importante salientar a importância dos moradores e pacientes buscarem o diagnóstico. A malária só existe porque existem pessoas infectadas como fonte de infecção. Muitas vezes as pessoas não sentem sintomas, ou acham que é dengue, ou COVID, e demoram a buscar diagnóstico para malária. Nesse tempo, acabam infectando muitos mosquitos, que então infectam novas pessoas”, destaca.

A falciparum, que atinge o cérebro, é o tipo mais agressivo e grave da malária. Se multiplica rapidamente na corrente sanguínea, destruindo de 2% a 25% do total de hemácias (glóbulos vermelhos) e provocando um quadro de anemia grave. Já o tipo vivax da malária, segue em redução em Mâncio Lima.

Redução geral de malária em Mâncio Lima

Em 2006, Mâncio Lima teve o maior surto de malária de sua história, com 15.524 casos da doença, mas nos últimos anos o mal está sob controle, segundo Francisco Melo.

De janeiro a setembro de 2020, o registro foi de 1.278 casos de malária no município, sendo 422 falciparum. De janeiro a setembro de 2021 foram 711 casos de malária, sendo 94 falciparum. Uma redução de 44%.

“Nosso objetivo é seguir nesta redução de casos de malária em Mâncio Lima e por isso estamos fortalecendo as ações de prevenção e combate à doença”, relata Francisco Melo, lembrando que o aumento de casos aconteceu próximo do local onde é executado um plano de manejo madeireiro, no Ramal do Tonico.