Mais de mil cães e gatos são vacinados durante mutirão em Rio Branco

A última ação ocorreu nesse sábado (9), no pátio de provas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran); Praça Primavera, no Conjunto Manoel Julião, e na Praça do bairro Tangará.

Conforme o Centro de Zoonoses da capital acreana, a expectativa era vacinar pelo menos 2 mil animais durante a ação. Porém, a gestora do Centro de Zoonoses, Dhemes Camilo Barros, explicou que outra ação tinha ocorrido na região e por isso o número de atendimentos ficou abaixo do esperado.

“Nós sempre fazemos a divulgação com carro de som no dia anterior. Mas, como na semana anterior nós tínhamos feito nas proximidades daquele bairro, a gente entende que o público foi bem menor”, explicou.

Ao todo, desde que começou a campanha, 5.334 animais foram vacinados, conforme dados do departamento, apenas na zona urbana da capital.