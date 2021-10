Mais de cem veículos oriundos de crimes estão amontoados na Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

No pátio da delegacia geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, ainda há muitos veículos apreendidos, principalmente motocicletas. Algumas dessas motos estão no local há mais de dez anos. Outras são motocicletas novas que foram apreendidas recentemente, tanto pela polícia civil quanto pela polícia militar e a maioria desses veículos que estão no pátio, são de pessoas que estavam cometendo crimes, pois ainda tem processo na justiça para poder ser devolvido ao proprietário.

Além dessa situação tem a questão de documentação atrasada e pagamento de IPVA. “ Temos aproximadamente cem veículos apreendidos na delegacia, resultado de apreensões referentes a crimes diversos. Realmente tem veículos que está aqui há bastante tempo”, revelou o delegado Vinicius Almeida.