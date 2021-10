Mais de 50 famílias estão em aluguel social em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

A prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém mais de 50 pessoas em aluguel social, de acordo com a coordenadora do CRAS Vanda Oliveira. No início do ano eram mais de 60 famílias.

São famílias que não tiveram como voltar para as suas residências desde a enchente do inicio do ano. “Esse ano, o número de pessoas abrigadas foi bastante intenso não só da enchente, mas de desabamento e incêndios “.

A coordenadora reafirmou que não tem aluguel social atrasado. O que acontece segundo ela é que algumas pessoas abandonam o local em que estavam e acabam alugando outro imóvel sem que o CRAS ou a assistência social fique sabendo. “A semana passada a gente soube que a pessoa tinha abandonado a casa e tinha alugado um outro”.