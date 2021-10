Mais de 40 anos depois da morte do marido no AC, viúva ganha na Justiça direito à pensão

- Publicidade-

Antônia Cordeiro Damasceno, de 64 anos, conseguiu na Justiça, depois de mais de quatro décadas, o direito de receber a pensão do marido que morreu em 1980 vítima de uma cirrose hepática. De acordo com o processo, Antônia conviveu com Antônio Elias Ferreira por nove anos quando ele morreu.