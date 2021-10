Mais de 300 mil pessoas a partir de 12 anos faltam receber a 2ª dose da vacina contra a Covid no AC

Cobertura vacinal contra a Covid-19 no Acre — Foto: Arquivo/PNI-AC

A gerente do núcleo do PNI no Acre, Renata Quiles, afirmou que o estado ficou alguns dias sem conseguir monitorar o avanço das coberturas vacinais por conta de uma manutenção no sistema de informações do Ministério da Saúde. Segundo ela, foram suprimidos relatórios “primordiais” para este acompanhamento.