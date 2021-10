Mais de 30 mandados judiciais são cumpridos em operação contra organização criminosa no AC

Ao todo, são 25 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão. Operação Maleficent foi deflagrada pelas polícias Civil, Federal e Militar em três cidades do Acre e no Mato Grosso.

Uma ação conjunta entre as polícias Civil, Federal e Militar cumpre 37 mandados judiciais nesta quinta-feira (21) em três cidades do Acre e no Mato Grosso. Os alvos da “Operação Maleficent” são integrantes de uma organização criminosa com atuação nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídios e outros.