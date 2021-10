Mais de 200 quilos de carne são apreendidos pela polícia após furto de bois em fazenda de Tarauacá

- Publicidade-

Mais de 200 quilos de carne foram apreendidos pela Polícia Civil, nessa sexta-feira (15), em uma operação no município de Tarauacá, no interior do Acre. Conforme a polícia, a carne é de bois que foram furtados de uma das maiores fazendas da cidade.

A informação sobre os furtos nessa fazenda chegou até a polícia na quinta (14) e nessa sexta, uma denúncia apontou que o grupo tinha chegado em suas casas com os animais já abatidos e que, inclusive, já tinha vendido cerca de um quarto de boi para um homem.

oi então que a equipe policial foi até a casa dos suspeitos e encontrou um deles ainda cortando a carne do boi furtado. Segundo a polícia, ele confessou o crime, informou quem foram seus dois comparsas e ainda onde tinha guardado as demais partes do animal, que estavam espalhadas em várias casas.

Os outros dois suspeitos do furto conseguiram fugir, ao ver a chegada da polícia. Mas, o suspeito preso em flagrante também informou para quem tinha vendido parte da carne e o homem também foi preso pelo crime de receptação. Com ele, a polícia encontrou 77 quilos de carne.

O delegado da cidade, Valdinei Soares, disse que a Polícia Civil continua com as investigações para chegar aos demais envolvidos. Ele afirmou que esse tipo de crime tem sido comum na região e que, recentemente, um outro grupo chegou a ser preso pela mesma situação.