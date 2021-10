Maior número de casos de malária no Acre se concentram em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves

- Publicidade-

Um boletim divulgado pela secretaria de saúde do Acre, mostrou uma queda de 31% nos casos de malária no estado comparando o período de Janeiro a setembro do ano passado e deste ano. Além disso, o número de internações pela malária também caiu 43% em todo o estado.

De acordo com o boletim, no ano passado foram 8.184 casos, enquanto este ano os registros caíram para 5.623 casos. Já com relação às internações, foram 74 ano passado e 42 este ano.

As cidades que concentram a maior parte dos casos, são: Cruzeiro do Sul com 3.22, Rodrigues Alves com 706 e Mâncio Lima com 1.060 casos.

A região do Juruá é considerada de alto risco pela doença, porque concentra 89% dos casos de malária. O mês com maior número de casos nos dois anos é junho que também registrou quebra. No ano passado, foram 1.005 e este ano caiu para 762, uma queda de 24%.

A secretaria de saúde informou que uma equipe técnica já está traçando uma visita em conjunto com o programa nacional de controle de malária do ministério da saúde, para intensificar ainda mais as ações de vigilância dentro dos municípios, porque o estado ainda enfrentará um período chuvoso.