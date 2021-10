Mãe é presa após abandonar filhos com irmão morto em casa nos EUA

Os três meninos foram deixados há meses pela responsável, que responderá por crimes relacionados a maus-tratos.

A polícia do Texas, nos Estados Unidos, prendeu uma mãe, de 35 anos, acusada de ter abandonado os quatro filhos há vários meses em casa. Uma das crianças teria morrido ainda em 2020 na residência e não teve o corpo removido do local.

Os três meninos foram resgatados no domingo (24) do apartamento sem energia elétrica na cidade de Houston. Eles moram nos últimos meses ao lado do corpo do irmão e eram alimentados por pessoas da vizinhança.

O mais velho dos três meninos, um adolescente de 15 anos, disse à polícia “que seu irmão de 9 anos estava morto há um ano e que seu corpo estava no quarto ao lado do seu”.

O companheiro da mãe, Brian Coulter, de 31 anos, foi acusado pela morte do menino em 2020, quando a criança tinha 8 anos. A mãe, Gloria Y. Williams, foi indiciada por maus-tratos a criança por omissão, incapacidade de prover cuidados médicos e supervisão.

Ed Gonzalez, xerife do condado de Harris, na cidade texana de Houston, afirmou que novas acusações podem ser apresentadas. A polícia acredita que os pais não viviam no apartamento há vários meses.

A situação é “horrível, trágica” para esses três meninos que “viviam em condições bastante deploráveis”, disse Gonzalez. O menino mais velho “fazia o possível para cuidar dos outros” dois irmãos mais novos, de 7 e 10 anos, comentou.

As duas crianças mais novas “pareciam estar desnutridas e mostravam sinais de lesões físicas”, disse o policial na segunda-feira (25).

Em maio de 2020, os meninos pararam de frequentar as aulas da escola. A mãe foi alvo de um procedimento pela evasão escolar dos meninos, em 2019, que foi abandonado posteriormente devido à pandemia do novo coronavírus. Os três irmãos estão sob a custódia dos serviços de proteção infantil do Texas.