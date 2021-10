Mãe de Zé Vaqueiro diz que não foi convidada para casamento do filho

- Publicidade-

Nara de Sá Marcolino, mãe do cantor Zé Vaqueiro, comentou em uma live que não foi convidada para o casamento do filho, que aconteceu na noite desta segunda-feira (25), em Fortaleza, no Ceará. O artista, de 22 anos, oficializou a união com a mulher Ingra Soares, de 31, com uma cerimônia religiosa.

“Se soubesse, eu tinha ido”, comentou Nara, que em seguida usou emojis de carinhas tristes chorando para simbolizar o que estava sentindo. “Que Deus abençoe, meu filho. Se tivesse me convidado, eu tinha ido”, completou ela.

Há três dias, Nara ainda compartilhou uma publicação de aniversário para a nora Ingra Soares. “Hoje o dia é dela, da minha nora Ingra. Que Deus te conceda toda sorte de bênçãos e muitos anos de vida e paz ao lado do meu filho @zevaqueiro. Obrigada por cuidar tão bem dele. Feliz aniversário”, escreveu ela.

