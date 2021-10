Mãe de Paulo Gustavo recusa convite contra Bolsonaro e choca com declaração: “De jeito nenhum”

A mãe do ator Paulo Gustavo usou suas redes sociais para se pronunciar sobre um convite que recebeu para comparecer e discursar na CPI da Covid. A morte do humorista, vale recordar, virou símbolo na luta contra o descaso do governo federal na pandemia, uma vez que caso as vacinas tivessem sido antecipadas provavelmente ele estaria vivo. Mas a mulher acabou recusando e explicou o que a motivou a não comparecer no Senado Federal. “Não vou participar de jeito nenhum. Essa CPI virou uma CPI política, comandada por Renan Calheiros e Omar Aziz. Você acha que é séria e que vai dar em alguma coisa? Já estão em ano eleitoral. Não vou me prestar a isso”, disparou a senhora.

“Vou fazer minhas palestras na hora certa, nas minhas redes, como fiz no Criança Esperança e no programa da Ana Maria (Braga)”, disse ela a Patrícia Kogut, do jornal O Globo. “Não vou me envolver na política. Fui convidado esta semana agora. Agradeci o convite e disse que não iria ”, comentou a mãe de Paulo Gustavo.