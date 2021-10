Mãe de oito filhos à espera de gêmeos, paulistana faz sucesso nas redes

- Publicidade-

Uma mãe de oito filhos – sim, caro internauta, você leu certo, OITO FILHOS! – que em breve terá gêmeos vem fazendo sucesso nas redes.

Mariana Arasaki é paulistana, tem 36 anos e é casada há 10 com Carlos Arasaki, 36. O maior sonho de Mari sempre foi ser mãe.

Mãe de 10 filhos faz sucesso nas redes

A chegada da primogênita Maria Philomena, 9, aconteceu quando ela cursava Direito e, para dar conta da educação da menina em tempo integral, abandou a faculdade.

“Ter filhos sempre foi um sonho meu e do meu marido, Carlos. Não sabíamos quantos filhos teríamos, mas sempre brinquei com ele que, no mínimo, seriam quatro para começar!”, lembra Mariana.



Mariana com os filhos — Foto: Arquivo pessoal

Desde então, a fábrica não para! Seus filhos formam uma ‘escadinha’ e nasceram, todos, de parto normal. Além de Philomena, ela é mãe de Martin, 8, Maria Clara, 7, Maria Sophia, 6, Bernardo, 4, Margarida Maria, 3, Maria Madalena, 2, e Stella Maria, de 10 meses.

Quando os oito já ocupavam toda a rotina da família, um forte sangramento a levou ao médico. Na verdade, era o corpo anunciando a chegada dos gêmeos, João Pio e Josemaria, previstos para nascerem em março.

“O sangramento me deixou muito apreensiva. No mesmo dia – já esperando pelo pior – fui ao consultório da minha médica, e ela anunciou que estava tudo bem e não havia só um bebê, mas, sim, dois! Meu coração pulou de alegria, foi realmente emocionante demais ver os dois bebês na ultrassonografia.”