Mãe de menino que caiu de van pede investigação e justiça

O garoto Rhyan Lucca, de 5 anos, caiu de uma van escolar e se feriu gravemente, mas está se recuperando bem. Ele recebeu alta e voltou pra casa, mas a mãe promete ir atrás de justiça para punir responsáveis pelo ocorrido.

“Vou atrás, vou fazer o boletim de ocorrência. Quero que a justiça seja feita para meu filho. Estou revoltada porque soube que, um dia depois do acidente, a van já estava rodando, levando e buscando as crianças dos pais que continuaram a confiar”, declarou a mãe de Rhyan, Phyama Ohanna, em entrevista ao R7.

Phyama suspeita que a van foi alterada para disfarçar a responsabilidade da dona do veículo. “Não sei como estão as investigações e se a perícia foi feita. Só sei que ela arrumou a porta no mesmo dia do acidente e trocou os pneus que estavam carecas”, disse.

A responsável pela van, Luciana Alves, falou com o R7, mas não respondeu as acusações. Ela disse que está em choque. “O importante para mim é o Rhyan está bem. Estamos todos em oração”.

O acidente aconteceu em 6 de outubro. Rhyan ficou 10 dias internados e foi submetido a duas cirurgias. Agora voltou pra casa e terá que ficar de repouso, sem andar. Mas a expectativa da equipe médica é que ele não fique com sequelas.

Fonte: Isto É