Mãe consegue engravidar pela quinta vez, mas quando os médicos olharam o ultrassom, a sala inteira ficou surpresa

- Publicidade-

Um casal de moradores da cidade de Atlanta, capital do Estado de Geórgia, Estados Unidos, Joanie e Trevion, tiverem uma surpresa bastante curiosa. Os dois se conheceram quando ainda estavam na escola, momento que cursavam o ensino médio. Ao longo do tempo, a amizade acabou se tornando uma belíssima história de amor, com o casal decidindo se casar após um tempo de relacionamento.

Como a grande maioria dos casais, os americanos também demonstraram um forte desejo de ser pais. Durante o casamento, Joanie engravidou quatro vezes no total, tornando-se mãe de meninas de 9, 11, 18 e 21 anos. O casamento estava indo muito bem, com os pombinhos tomando a decisão de ter mais um filho. No entanto, notícias tristes acabaram abalando a família. Depois que Joanie concebeu o último filho, os profissionais de saúde informaram que ela sofria de uma doença que a impedia de ter mais filhos, o que acabou sendo um grande golpe para os familiares. A matriarca, ao lado do marido, ficou bastante entristecida com o que acabara de ouvir, precisando tentar aprender a lidar com a ideia. Acreditando que não poderia conceber mais filhos, Joanie acabou tendo uma grande surpresa após sete anos. A americana decidiu consultar um médico para uma consulta, recebendo notícias que nunca teria esperado. Na ocasião, cabia ao profissional que, no passado, diagnosticar a doença que a impediria de engravidar, que Joanie estava grávida novamente. Como esperado, a esposa e o marido ficam bastante surpresos com a notícia, assim como o médico, já que casos como o dele são bastante raros. Joanie então tomou a decisão de continuar com a gravidez, dando à luz não um, mas três meninos de uma vez, o pequeno Miles, Devon e Bryce. Mesmo vindo ao mundo prematuramente, os bebês receberam todos os cuidados necessários, podendo ir para a casa da mãe 10 semanas após o nascimento.