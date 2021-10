Madrugada de domingo: Bêbada, mulher fura blitz, bate carro contra casas e foge da polícia correndo

- Publicidade-

O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (17) na rua principal do bairro Seis de Agosto, em Rio Branco. Uma mulher, que estaria bêbada, furou uma blitz da Polícia Militar, bateu o carro contra duas casas e fugiu dos policiais correndo.

O veículo envolvido no acidente é um hyundai de cor prata e placas MZV-7048, que ficou totalmente destruído após a batida. O impacto foi tamanho que uma das rodas do carro foi arrancada. O para brisas e o para choque também ficaram jogados no meio da rua.

Em uma das casas atingidas pelo veículo funciona uma lanchonete, mas por sorte ninguém estava no lugar no momento do acidente. A polícia fez buscas na tentativa de encontrar a motorista, mas não foi informado se ela foi encontrada ou não.

Vídeo: