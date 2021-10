Lutador de MMA morre aos 38 anos após sofrer nocaute em luta; estava internado

- Publicidade-

O lutador estadunidense de MMA Justin Thornton, de 38 anos, morreu nesta segunda-feira (4), cerca de um mês e meio após ter sido nocauteado em uma luta em agosto. As informações são do site TMZ.

Thornton ficou gravemente ferido após ter sido nocauteado por Dillon Cleckler no Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), em 20 de agosto. Após ter sofrido vários socos no rosto, Thornton caiu de cabeça no ringue e ficou desmaiado por vários minutos.

Não está claro se os golpes sofridos pelo lutador causaram a sua morte ou se a queda foi a responsável, uma vez que a causa ainda não foi revelada.

O presidente do BKFC, Dave Feldman, lamentou a morte do lutador em um comunicado. “Esta manhã ficamos muito tristes com a notícia da morte de um dos nossos lutadores, Justin Thornton, que competiu no BKFC 20, em 20 de agosto de 2021. Juntamo-nos ao resto da comunidade dos desportos de combate para enviar as nossas mais profundas condolências à sua família e seus entes queridos”, disse.