Lula lidera todos os cenários de 1º e 2º turno, aponta pesquisa Quest/Genial

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua como candidato favorito para as eleições presidenciais de 2022. É o que mostra pesquisa Quest/Genial divulgada nesta terça-feira (5).

Segundo o levantamento, em todos os cinco cenários testados para primeiro turno, o petista aparece na liderança com larga vantagem para o segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro. No segundo turno, o ex-presidente também seria eleito, se o pleito fosse hoje.

De acordo com a sondagem, o petista pontua entre 43% e 46%, a depender dos candidatos incluídos ou retirados da disputa.

Na média estimada entre todos os cenários apresentados, Lula fica com 45% dos votos, contra 26% do atual presidente, Jair Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT) fica em terceiro lugar com 11% da média de intenções de voto.