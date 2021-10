Live de Bolsonaro postada no canal de Carlos Bolsonaro é removida pelo YouTube

- Publicidade-

O YouTube removeu a transmissão ao vivo desta quinta-feira (28) do presidente Jair Bolsonaro do perfil do vereador Carlos Bolsonaro e do canal “Os Pingos nos Is”. A live, realizada originalmente no perfil de Bolsonaro no Facebook, foi transmitida nessas contas, já que o presidente teve o canal na plataforma suspenso por uma semana.

De acordo com o Youtube, a remoção aconteceu porque a retransmissão, nesse caso, viola suas diretrizes.

“O YouTube removeu a live do presidente Jair Bolsonaro publicada pelos canais Pingos nos is e Carlos Bolsonaro por violar nossas diretrizes, que proíbem conteúdos de criadores que estejam sob alguma restrição. O canal do presidente Jair Bolsonaro segue temporariamente suspenso, impedido de enviar vídeos com novos conteúdos ou fazer transmissões ao-vivo, de acordo com a nossa política de alertas e avisos”, informou, em comunicado, a empresa.

Bolsonaro não pode movimentar sua conta no YouTube desde a última segunda-feira, quando foi punido pela plataforma. A suspensão de sete dias aconteceu depois de relacionar a vacina contra Covid-19 à Aids, o que é uma informação falsa, durante a live da semana passada. Segundo as normas da rede social, não é permitido o uso de outro canal para contornar as penalidades.