O município de Marechal Thaumaturgo (AC), é uma das cidades brasileira com a gasolina mais cara de todos os tempos. Após o novo reajuste feito pela Petrobras, o litro do combustível na região subiu para R$ 9,50.

Os moradores do município vem sofrendo com estes reajustes feito pelo governo federal. O último de 7%, foi informado pela Petrobras no Diário Oficial da União (DOU), na última segunda-feira (25).