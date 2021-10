Limpeza em cemitérios em Cruzeiro do Sul é reforçada com a proximidade do Dia dos Finados

- Publicidade-

Com a aproximação do Dias dos Finados, a Secretaria do Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul, já iniciou todos os reparos necessários nos cemitérios da cidade, tanto no São João Batista no centro da cidade, quanto no Jardim da Paz, na estrada velha do Aeroporto.

O secretário Adjunto do Meio Ambiente Edvaldo Gomes, afirma que todos os anos é necessário fazer uma limpeza e desde a semana passada que iniciaram os trabalhos. “Estamos com serviço de roçagem, capinação e pintura dos túmulos, para que o ambiente fique melhor para que as pessoas possam prestar homenagem aos seus entes queridos”.

O secretário ainda afirma que a secretaria assumiu a parte de gerenciar o cemitério. “Temos um coordenador que está presente dia a dia nos cemitérios para que o cemitério seja um local para que os túmulos sejam preservados e não local de usuários de drogas”.