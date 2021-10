Líderes do G20 endossam acordo de imposto corporativo mínimo global para 2023

Líderes das 20 maiores economias do mundo (G20) vão endossar um acordo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre um imposto corporativo mínimo global de 15%, mostrou as conclusões da cúpula de dois dias do G20 neste sábado (30), com vistas as regras em vigor em 2023. As conclusões devem ser adotadas formalmente neste domingo (31).