Laudo do acusado de matar filho de 5 anos com facada diz que ele tem doença mental e audiência é marcada no AC

O exame de insanidade mental havia sido feito em dezembro do ano passado por determinação judicial a pedido da defesa do réu e o resultado foi anexado ao processo em junho deste ano.

O crime ocorreu na madrugada do dia 13 de agosto do ano passado na casa da família no bairro Bahia Nova, na capital acreana. A mãe só percebeu que o filho estava morto pela manhã, quando foi no quarto das crianças.

O laudo apontou que na época do crime, Arsenio apresentava transtorno psicótico causado do consumo de drogas.

Com o resultado do laudo, a primeira audiência de instrução e julgamento do caso foi marcada pela juíza Luana Campos, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, para o próximo dia 20 de outubro, a partir das 10h. Além do réu, devem ser ouvidas três testemunhas, entre elas a mãe da criança.

“A estratégia da defesa será exatamente em cima do laudo que no momento dos fatos o mesmo não tinha condições de saber o que estava fazendo”, disse a advogada de Arsenio, Ruth Barros.

Pontos respondidos no laudo

No laudo, o perito médico respondeu a algumas perguntas feitas pelo Ministério Público do estado a respeito da sanidade mental do réu. Veja:

Cristiano Lima Arsênio, ao tempo da ação, era portador de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado?

Sim. Portador de doença mental.

Em caso positivo, qual a doença ou anomalia psíquica?

Ao tempo da ação apresentava transtorno psicótico decorrente do consumo de múltiplas substâncias.

Em razão da doença/anomalia psíquica, Cristiano Lima Arsênio era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato (homicídio praticado por arma branca) ou de determinar-se de acordo com esse entendimento?

Sim. Inteiramente incapaz de entender e de determinar-se.

O periciando possui periculosidade criminal ou social? Em que nível ou grau?

Possui atualmente baixa periculosidade e risco futuro de violência elevado.

Na época do pedido para que o réu passasse por exame psiquiátrico, a defesa dele apresentou à Justiça prontuários emitidos pelo Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) que comprovam que o acusado chegou a ser internado, em janeiro de 2019, após um surto psicótico.

Denúncia

Arsenio foi denunciado pelo Ministério Público do Acre (MP-AC) pelo crime de homicídio com as qualificadoras de futilidade, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e ainda destituição do poder familiar. A Justiça aceitou a denúncia e ele virou réu no processo.